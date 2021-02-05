Посольство Росії в Празі вважає позицію Чехії щодо ув’язнення Навального «подвійними стандартами»

Посольство Росії в Празі вказало чеській владі «на недопустимість втручання Праги до внутрішніх справ Росії» у справі Олексія Навального, йдеться в коментарі дипломатичного відомства.

Позицію Чехії в російському представництві розцінили як спроби чинити тиск на роботу судової влади Росії, які розглядають «не інакше, як недружні дії, які порушують міжнародно-правові норми», зазначено в коментарі.

В документі також мовиться про те, що в питаннях, які стосуються забезпечення прав людини, в тому числі свободи слова і зібрань, російська влада нібито «діє у відповідності з нормами національного законодавства і міжнародних зобов’язань, в тому числі й з Міжнародним пактом про громадянські й політичні права».

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«Ми вважаємо недопустимим застосування подвійних стандартів в підходах до питання дотримання прав людини в різних країнаїх», – наголошується в коментарі російського посольства в Празі.

Днями міністерство закордонних справ Чехії запросило на зустріч посла Росії в Чеській Республіці Олександра Змеєвського. Під час зустрічі посла Росії із заступником міністра закордонних справ Александром Хмеларжем чеська сторона наголосила, що засудження Олексія Навального вважає «політично мотивованим».

Заступник міністра закликав російського посла «негайно звільнити Навального». На своїй твіттер-сторінці чеське МЗС також виступило «проти брутальному втручанню поліції проти мирних демонстрантів».

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.