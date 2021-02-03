Чехія надасть допомогу медикам із Білорусі

Уряд Чехії ухвалив рішення про надання допомоги медичним працівникам із Білорусі.

«Ситуація в Білорусі, на жаль, не покращується, і режим надалі переслідує людей», – заявив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Зокрема, в постанові уряду зазначено, що допомога білоруським медикам буде надана «в рамках реалізації гуманітарної програми з охорони здоров’я MEDEVAC у 2021 році».

З цією метою Міністерство внутрішніх справ і Міністерство охорони здоров’я Чехії переберуть на себе всі справи, пов’язані з забезпеченням білоруських медиків в’їзними документами, перекладачем, страхуванням, житлом, а також з їх транспортуванням із Білорусі до Чехії.

Чехія надає гуманітарну допомогу громадянам Білорусі не вперше. Минулого року країна прийняла на лікування й оздоровчі програми 60 білорусів із родинами, які постраждали протягом протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Гуманітарна програма MEDEVAC Міністерства внутрішніх справ Чехії була заснована в 1993 році. Її діяльність спрямована на надання медичної допомоги цивільним громадянам, які перебувають у важкому стані. Протягом понад 25 років MEDEVAC надала допомогу громадянам Іраку, Лівії, Сирії, Білорусі, України, Марокко, низки інших країн.