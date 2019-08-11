Протести в Росії: правозахисники повідомляють про понад 350 затриманих

352 людини затримали у зв’язку з акціями за чесні вибори в російських містах, повідомив російський правозахисний портал «ОВД-Инфо».

За даними проєкту, 256 людей затримали в Москві, 79 – у Санкт-Петербурзі, 13 – у Ростові-на-Дону, ще по дві людини – у Брянську та Сиктивкарі.

10 серпня в російських містах відбулися акції за чесні вибори. Зокрема, у Москві вимагали допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Московську міську думу.

У Санкт-Петербурзі відбулися неузгоджені акції на підтримку московського мітингу. Їхні учасники заявили, що проводять поодинокі пікети, які не потребують узгодження.

Акції протесту в Москві відбуваються не вперше. 27 липня і 3 серпня поліція застосувала силу до демонстрантів і затримала понад 2 300 людей.