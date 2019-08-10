У Москві відбувається мітинг проти політичних репресій (трансляція)

У столиці Росії Москві відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай». Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

На них були затримані в цілому близько 2,5 тисячі людей, щодо багатьох учасників протесту силовики вчинили насильницькі дії. Після акції 27 липня влада порушила кримінальні справи про «масові заворушення», обвинуваченими наразі є 14 людей.

Петицію з вимогою припинити переслідування демонстрантів, яку опублікувала «Новая газета», до 8 серпня підписали понад 100 тисяч людей. Відкритий лист адресований голові Слідчого комітету Росії Олександрові Бастрикіну. Автори звернення переконані, що акція 27 липня не підпадає під визначення заворушень, оскільки на ній не було насильства щодо громадян і представників влади, пошкодження майна, підпалів і погромів.