У Росії затримали чоловіка, який написав на пам’ятнику «Навальному свободу!»

У російському Владивостоці поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють в тому, що він написав на пам’ятнику у центрі міста «Навальному свободу!». Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про вандалізм, повідомляє пресслужба управління МВС у Примор’ї.

За версією слідства, затриманий зробив напис чорним скотчем на постаменті пам’ятника на центральній площі Владивостока. Вранці 3 лютого її прибрали працівники муніципальних служб.

Поліція вивчила записи камер відеоспостереження і встановила особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий житель, йдеться в повідомленні.

Окрім того, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, 3 лютого поліція завела справу про вандалізм щодо жителя Південно-Сахалінська Жаргала Будаєва. Його звинувачують у тому, що він наніс на постамент з гарматою напис «Путін, йди». За статтею про вандалізм йому загрожує до трьох місяців позбавлення волі.

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.