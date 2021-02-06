Агентство Fitch оцінило можливі наслідки протестів у Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch одним з перших оцінило можливі короткострокові і довгострокові наслідки арешту російського опозиціонера Олексія Навального і масових акцій протесту на його підтримку, які відбулися у Росії наприкінці січня і початку лютого.

Про це йдеться в опублікованому 5 лютого прогнозі Fitch. Агентство залишило довгостроковий суверенний рейтинг Росії на рівні BBB зі стабільним прогнозом. BBB – це рейтинг інвестиційної категорії, що свідчить про низькі на даний момент ризики дефолту. Однак це один з найнижчих рейтингів інвестиційної категорії.

У прогнозі Fitch наголошується, що на рейтинг Росії як і раніше негативно впливає ризик нових санкцій. При цьому агентство не очікує введення в найближчому майбутньому нових санкцій США, оскільки адміністрації Джо Байдена необхідний час для вироблення власної санкцій політики. Ризик масштабних секторальних санкцій США, на кшталт санкцій проти суверенного боргу або заборони для російських банків здійснювати транзакції в доларах, в Fitch оцінюють як невисокий. Імовірність введення нових адресних санкцій ЄС у зв’язку з арештом Навального, проте, зросла.

Самі протести аналітики агентства описують як «численніші, ніж раніше». Відзначається і потенціал для подальших соціальних хвилювань. У короткостроковій перспективі Fitch не бачить загрози дестабілізації ситуації у Росії. При цьому отримання «Єдиною Росією» конституційної більшості на виборах до Державної думи може бути ускладнене. Також може вирости дефіцит бюджету.

«У довгостроковій перспективі більш тривалі протести можуть призвести до підриву авторитету уряду», – мовиться у прогнозі.

У ньому також згадані майбутні вибори президента, які мають відбутися у 2024 році. Поправки до конституції, що дозволяють Володимиру Путіну балотуватися на черговий термін, на думку Fitch, усунули невизначеність, але при цьому створили низку проблем – збільшивши залежність системи від однієї людини і зробивши менш імовірним проведення інституційних реформ, відсутність яких, на думку агентства, веде до зростання протестних настроїв і негативно впливає на перспективи економічного зростання.