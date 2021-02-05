«Медленное удушение» – Алексашенко об эффекте западных санкций против России

(Друкуємо мовою оригіналу)

Против России могут ввести очередные санкции – Сенат США рассматривает такой шаг в ответ на отравление и арест в Москве оппонента Путина Алексея Навального. Первые западные ограничения (американские и ЕС) против России ввели почти семь лет назад – за аннексию Крыма и дестабилизацию на Донбассе. Работают ли санкции, ведь президент России Владимир Путин не отступает ни на йоту? Радио Донбасс.Реалии поинтересовалось мнением российского эксперта, бывшего первого заместителя председателя правления Центробанка России Сергея Алексашенко.

«Пельменилитейный» комбинат с Тимченко»

– Итак, почти семь лет действуют санкции против России.

– Санкций на инвестиции в Россию иностранных компаний, инвестиции в гражданские сектора нет. Нигде этого не написано. Но иностранный бизнес в Россию не идет. Никакой.

– Даже без принятых на Западе ограничений – в Россию идти токсично?

– Вот! Никто не запрещает западным бизнесменам идти в Россию. Но делать это действительно токсично. В Россию идти опасно. В Россию идти рискованно. Не идет в Россию иностранный капитал, если говорить правильно. Капитал – это не деньги. Капитал – это технологии, это знания. Это связи с внешним рынком, с мировым рынком. Вот всё это в России не идет.

– И это – косвенный эффект санкций?

– Так происходит не потому, что это кто-то запретил. Нет. Просто все понимают – пойдешь в Россию даже в самые, казалось, нестратегические сферы – «пельменилитейный» комбинат создашь – и можешь попасть в итоге под санкции, потому что каким-то образом мясо тебе будет (условно говоря) поставлять Ротенберг (Аркадий Ротенберг – российский бизнесмен, долларовый миллиардер, друг Владимира Путина с середины 60-х годов минувшего столетия, в «ленинградский» период нынешнего президента России – ред.) или Тимченко, или Ковальчук (тоже близкие к Путину бизнесмены еще задолго до его президентства – ред.), или Пригожин (так называемый «повар Путина» – ред.) будет покупать твои пельмени и, соответственно, ты прогоришь. И это является проблемой. Изоляция России от мировых технологий, от мирового рынка капитала – это и есть тормоз для развития, это эффект санкций. Хотя это не является непосредственно санкциями. То есть, имеются ввиду санкции, которые не написаны.

«Эффект непосредственных санкций – 0,5% российского ВВП»

– А написанные санкции – каков эффект на сегодня?

– А письменные западные санкции против России практически перестали работать. Недавний пример – «Роснефть» (российская нефтегазовая компания, президентом которой является Игорь Сечин, еще один близкий к Путину деятель. Они познакомились в конце 1980-х годов – начале 1990-х в Ленинграде – ред.) подписала громадное соглашение с сырьевым трейдером по освоению месторождений в Арктике – чуть ли не 10 миллиардов долларов. В 2017 году компания ExxonMobil (если не ошибаюсь) выходила из соглашения с «Роснефтью» на 2 миллиарда долларов, а сейчас – пожалуйста – 10 миллиардов долларов готовы вкладывать. Но, опять же, дают о себе знать санкции, которые не написаны.

Дают о себе знать санкции, которые не написаны

– Еще весной 2017 года вы отмечали в интервью rbc.ua, что западные санкции работать перестали. Мол, «основные санкции вводились в июле-августе 2014 года, когда были другие экономические условия. Например, когда вводились нефтяные санкции, нефть стоила 100 долларов, и они ударили по планам России увеличивать добычу. А когда нефть стоит 50 долларов… эти санкции превратились в бессмысленные». А сегодня Россия несет убытки от санкций?

– Я думаю, что в пределах полпроцента российского ВВП.

«Американцы не хотят стрелять себе в ногу»

– Эксперты констатируют: западные санкции против России и против Ирана – это «две большие разницы».

– Против Ирана – раз в десять более суровые.

– Почему же Запад не идет на более жесткие меры против путинской России?

– А вы когда-нибудь слышали о наличии ядерных ракет у Ирана?

– Иран утверждает, что у него – мирная ядерная программа, что вызывает большие сомнения у специалистов.

– Ну да, «мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Одно дело – две ядерные ракеты, другое – полторы тысячи

– Северная Корея – ядерное государство и против нее действуют жесткие санкции.

– Ну, хорошо, одно дело – две ядерные ракеты и другое – полторы тысячи ракет. Все-таки разница есть, давайте серьезно говорить. Вспомните, когда попытались ввести санкции против «Русала» (российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма – ред.). Тогда еще не ввели санкции, а цены на алюминий выросли на 20%. Потому что «Русал» – крупнейший производитель алюминия в мире и крупнейший поставщик его на мировые рынки, если не считать Китая. Или другой пример – Россия поставляет на рынки 8% мирового потребления нефти. Ну, хорошо – введите санкции, на мировом рынке исчезнет эта нефть. Цены на нефть вырастут до 250 долларов. Европейцы уже давно отстаивают позицию, что санкции против России не должны наносить ущерб экономике Европы. Американцы – тоже не идиоты, они тоже не хотят стрелять себе в ногу.

«А через 10 лет выяснится...»

– По вашей логике, США не рискуют вводить санкции против России?

– Смотрите, в отличие от многих российских политиков, которые живут одним годом, у американцев нет задачи развалить Россию в течение трех кварталов. Американцы очень хорошо понимают эффект давления технологических ограничений, о котором мы говорили выше. И американцы очень хорошо понимают, что с каждым годом Россия будет отставать все больше и больше.

– То есть, это делается вдолгую?

– Конечно! Это политика такого медленного удушения, медленного задавливания. И Америку как геополитическую силу это устраивает. Не надо никакой войны, никакого ядерного оружия, солдаты не гибнут. Просто российская экономика отстает все больше и больше. А через 10 лет выяснится, что разрыв настолько велик, что уже шансов на экономическое процветание России не останется никаких.

Просто российская экономика отстает все больше и больше

«Про вставание с колен говорят не бизнес-элиты России»

– А российская политическая и бизнес-элита осознает эту угрозу от западных санкций (пусть и опосредованную) – угрозу и для страны, и прежде всего для себя? Если Путин уйдет, элита пожелает прекращения конфронтации с Западом?

– И политическая, и бизнес-элита – да, пожелает. Они же – тоже люди. Они тоже хотят свободно ездить по Европе, ездить в Америку. Они боятся, что на пересадке в каком-нибудь аэропорту их неожиданно арестуют.

– А как же «величие России», «мы встали с колен»?

– Про вставание с колен говорят одни, а бизнес-элиты России – это другие. Вещь, конечно, хорошая – «вставание с колен», но сколько же можно это вспоминать?