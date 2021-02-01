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01 лютого 2021, Київ 08:20
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Як Україна відповіла Навальному? (відео)

Як Україна відповіла Навальному? (відео)
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Як Україна відповіла Навальному? (відео)

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Як Україна відповіла Навальному? 23 січня Росією прокотилися мітинги на підтримку опозиційного політика. Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Хабаровськ – у цих містах відбулися сутички з поліцією. На акції протесту вийшли й в окупованому Росією Криму. За інформацією «Кримської правозахисної групи», у Севастополі до відповідальності притягнули щонайменше 12 осіб, у Сімферополі приблизно 15 – повідомляють місцеві активісти. Як мітингували у Криму 23 січня? Чи підтримує півострів російського опозиціонера? Чи кримчани вийшли проти Путіна та «золотого йоржика»? І чому сам Навальний не приїздить до Криму? І чому голова МЗС України Дмитро Кулеба пригадав Навальному фразу про Крим та бутерброд?

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