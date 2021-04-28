За словами солдатів, за останній місяць доба, коли на передовій перебували кореспонденти Радіо Свобода, минула досить тихо. Військові не беруть до уваги обстріли їхніх позицій зі звичної стрілецької зброї та гранатометів, вважаючи їх, так би мовити, «повсякденним життям». Утім, жоден із військових на передовій не вірить у «сталу тишу». За їхніми словами, схоже на те, що зараз на окуповану російськими гібридними силами територію, ймовірно, прибули нові снайпери. То ж тишу пов'язують або ж із присутністю преси, або ж із підготовкою до снайперського обстрілу. Як нині живеться військовим у Шумах під окупованою Горлівкою? Про це у репортажі Радіо Свобода.



