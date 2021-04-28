Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
28 квітня 2021, Київ 19:03
Відео

На що очікують військові ЗСУ на фронті? (відео)

На що очікують військові ЗСУ на фронті? (відео)
Embed
На що очікують військові ЗСУ на фронті? (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

За минулу добу на фронті українські військові загалом відчували деескалацію ситуації на Донбасі. Утім, вони називають це «затишшям перед бурею».

За словами солдатів, за останній місяць доба, коли на передовій перебували кореспонденти Радіо Свобода, минула досить тихо. Військові не беруть до уваги обстріли їхніх позицій зі звичної стрілецької зброї та гранатометів, вважаючи їх, так би мовити, «повсякденним життям». Утім, жоден із військових на передовій не вірить у «сталу тишу». За їхніми словами, схоже на те, що зараз на окуповану російськими гібридними силами територію, ймовірно, прибули нові снайпери. То ж тишу пов'язують або ж із присутністю преси, або ж із підготовкою до снайперського обстрілу. Як нині живеться військовим у Шумах під окупованою Горлівкою? Про це у репортажі Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG