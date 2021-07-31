Бойовику «ДНР» заочно повідомили про підозру в катуванні полонених українських військових – ОГП

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справ про катування учасником незаконного збройного угруповання «ДНР» українських військовополонених, повідомляє Офіс генерального прокурора України 31 липня.

Як встановило слідство, йдеться про громадянина України, який, перебуваючи в складі угруповання, з серпня 2014 по лютий 2015 року, жорстоко поводився з військовими Національної гвардії та Збройних сил України, захопленими в полон у серпні 2014 року біля Іловайська. Їх утримували в захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області

«Він застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування», – повідомляють у Офісі генпрокурора.

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Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Наприкінці серпня 2014 року бійці українських сил потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.



За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.