Ляха призначили керівником ВЦА Слов’янська, активіст оголосив голодування

5 серпня Вадима Ляха, міського голову Слов’янська, призначили керівником місцевої військово-цивільної адміністрації. Захід відбувся кулуарно, представлення Ляха заздалегідь не анонсували, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Представив керівника ВЦА заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін. З його промови стало відомо, що розпорядження на призначення Ляха голова Донецької ОДА Павло Кириленко підписав 4 серпня.

У ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Вадим Лях повідомив, що підписав контракт на військову службу і наразі служить у 54-й бригаді ЗСУ, має звання солдата. Ляха відкомандирували до Слов’янська для керівництва ВЦА.

На запитання про причини укладення контракту Лях відповів: «Віддати борг батьківщині». Серед першочергових завдань на посаді керівника міста він називає затвердження бюджету Слов’янська, налагодження роботи освітян та тепловиків.

Протест ветеранів АТО та громадськості за два тижні до свого призначення Вадим Лях прокоментував так: «Немає кримінальної справи, тривають слідчі дії, усіх колишніх депутатів, жителів опитують як свідків (за подіями 2014 року – ред.)».

Поміж тим Фрідон Вєкуа, координатор ГО учасників АТО міста Слов’янська «Захисник», оголосив голодування на ганку будівлі міської ради. Активіст пообіцяв облаштувати намет та голодувати доти, поки Ляха не знімуть з посади керівника ВЦА.

Президент Володимир Зеленський утворив Слов’янську міську військо-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області 26 травня.