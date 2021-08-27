СБУ заявляє про розкрадання коштів, виділених на боротьбу з наслідками повені на заході України

Служба безпеки України заявила про викриття схеми розкрадання коштів, виділених із бюджету на ліквідацію наслідків повені в Чернівецькій області в 2020 році. Про це йдеться в повідомленні відомства 27 серпня.

У справі фігурують компанія-підрядник та посадовець сільської ради Чернівецької області, точна посада якого не розкривається. За версією слідства, підрядник не виконав всі передбачені угодою аварійно-відновлювальні роботи, що призвело до привласнення 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

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«Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 мільйона гривень. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 мільйона гривень державних коштів», – йдеться в повідомленні.

Одному з фігурантів повідомили про підозру в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Триває слідство.

У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.​

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйона гривень. Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на подолання наслідків стихії в західних областях знадобиться ще близько двох мільярдів гривень.