Донбасс. Главное за день: Почти 14 тысяч погибших и 500 миллионов долга перед шахтерами

Коротко о главных событиях 5 октября, которые важны для украинского востока

Почти 14 тысяч погибших на Донбассе с 2014 года

Из них 4 тысячи – гражданские лица. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным среди погибших 152 ребенка. Кроме того, 34 тысячи людей ранены. Омбудсмен также напомнила, что в незаконном заключении в ОРДЛО находится 296 граждан Украины. Из которых большая часть – гражданские.

9 вероятных боевиков «ЛДНР» задержала СБУ с начала года на линии разграничения

По данным спецслужбы, задержанные были причастны к обстрелам позиций украинских военных. Также сотрудники СБУ обнаружили 53 схрона с боеприпасами, из которых изъяли сотни килограммов взрывчатки. По данным спецслужбы, схроны были оснащены для совершения диверсий.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Один украинский военный был ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Ощадбанк больше не будет продлевать срок действия карт пенсионеров-переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Снимать средства и рассчитываться старой картой можно будет только до 31 декабря 2021 включительно. С начала пандемии коронавируса в Украине срок действия просроченных карт неоднократно продлевали.

1,7 млрд гривен поступило на шахты Донетчины с начала года на зарплаты шахтерам

Об этом сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко на брифинге. Он уточнил, что задолженность по зарплатам на сегодня составляет более 540 млн гривен. Государственные шахты в Донецкой области также накопили долги за электроэнергию – более 9 млрд гривен. Перед пенсионным фондом – почти 2 млрд. Общая сумма долга за услуги и по зарплате перед горняками, с учетом прошлых лет, достигает 19 млрд гривен.

В Славянске закрыли на карантин центр реабилитации детей

Не работает и местное отделение для пациентов с коронавирусом. По данным горсовета в Славянске ежедневно фиксируют до 80 новых случаев COVID. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в Краматорске, Константиновке, Бахмуте и Николаевке.

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