Донбасс. Главное за день: в Тарамчук вернули свет, Донетчина может стать «красной»

Коротко о главных событиях 11 октября, которые важны для украинского востока

ДТП с луганским автобусом в Полтавской области

Автобус, ехавший в Киев из Луганской области, утром перевернулся в селе в Лубенском районе Полтавской области. Пострадали водитель и 10 пассажиров. Об этом сообщает Национальная полиция. По предварительной информации, автобус, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. Водителю и пострадавшим пассажирам оказывают помощь в больнице.

Ситуация на фронте

Десять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 10 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 4 нарушения. 1 украинский военный был ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Передвижное отделение «Ощадбанка» не будет работать на Донетчине на этой неделе

Это связано с капитальным ремонтом банковского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Напомним, что передвижной банковский офис построен на базе украинского грузовика КрАЗ. В нем есть все необходимое оборудование для выдачи платежных карт, наличных средств или пенсий, оформления депозитов и других услуг в автономном режиме. Он работает в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

В Луганское и Тарамчук вернули свет

Поврежденные обстрелами линии электропередач в поселках в Донецкой области восстановили. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК «Донецкие электросети». Для восстановительных работ были необходимы дополнительные согласования с СЦКК. Отмечается что, за последние три месяца это уже второе восстановление энергопитания Тарамчука из-за боевых действий.

Донетчина на грани попадания в «красную» зону карантина

Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко. По его словам превышен уровень заболеваемости. По данным Минздрава на Донетчине (подконтрольная Киеву территория) за сутки 10 октября лабораторно зафиксировали 469 новых случаев заражения. 1 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 218 заболевших и 5 умерших. Всего в Украине за сутки заболели ковидом 8 тысяч 832 человека.

В группировке «ЛНР» заявляют, что во всплеске коронавируса в ОРЛО виноваты пенсионеры.

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По словам так называемого «министра здравоохранения ЛНР» Натальи Пащенко, коронавирус якобы «попал на территорию ОРЛО с территории Украины». В частности, «носителями коронавируса», по мнению Пащенко, являются пенсионеры, которые «непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат». Напомним, группировки ужесточили правила вьезда/выезда через КПВВ Станица Луганская.

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