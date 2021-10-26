Обстріл Гранітного на Донеччині: пошкоджено 6 житлових будинків

Селище Гранітне Волноваського району Донецької області у вівторок зазнало обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, бойовики відкрили вогонь з мінометів близько 10:10 – пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих серед цивільного населення немає.

«За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – повідомили у прокуратурі.

Раніше сьогодні у штабі ООС заявили, що біля Гранітного бойовики тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.

Бойовики угруповання «ДНР», у свою чергу, звинувачують українську сторону в обстрілі цивільного сектора. На своїх ресурсах вони стверджують, що ЗСУ обстріляли селище Тельманово (Бойківське), чим пошкодили два будинки, а в лікарні, школі і котельні зникло електропостачання.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.