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Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріл Невельського

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення законів та звичаїв війни»

Поліція Донецької області повідомляє про відкриття кримінального провадження через обстріл селища Невельське Покровського району Донеччини у ніч на 14 листопада.

«Сьогодні вночі учасники НЗФ обстріляли село в Покровському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять будинків, три з яких повністю зруйновані. Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки для надання місцевим мешканцям допомоги», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, обстріл вівся о 01:30, снаряди влучили в будинки, розташовані на вулиці Молодіжній.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення законів та звичаїв війни». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Раніше про обстріл селища з боку підтримуваних Росією бойовиків повідомили у Донецькій ОДА. За її даними, цивільні не постраждали: під завалами опинилися чоловік і жінка, але їх врятували працівники ДСНС.

Водночас, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Його у тяжкому стані доправили до лікарні.

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