Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріл Невельського

Поліція Донецької області повідомляє про відкриття кримінального провадження через обстріл селища Невельське Покровського району Донеччини у ніч на 14 листопада.

«Сьогодні вночі учасники НЗФ обстріляли село в Покровському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять будинків, три з яких повністю зруйновані. Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки для надання місцевим мешканцям допомоги», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, обстріл вівся о 01:30, снаряди влучили в будинки, розташовані на вулиці Молодіжній.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення законів та звичаїв війни». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Раніше про обстріл селища з боку підтримуваних Росією бойовиків повідомили у Донецькій ОДА. За її даними, цивільні не постраждали: під завалами опинилися чоловік і жінка, але їх врятували працівники ДСНС.

Водночас, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Його у тяжкому стані доправили до лікарні.