«Даже после реинтеграции я туда не вернусь, менталитет не реинтегрируется», – переселенец из Донецка

«Главное пережить зиму, а потом будем дальше бороться за жилье», – делится проблемами куратор общины переселенцев в селе Фонтанка Елена Гудкова. Она одна из примерно 50 человек, чьи дома остались на оккупированном Донбассе, и которые въехали в пустующий интернат под Одессой. Несколько лет назад здесь жило не больше 15 людей с инвалидностью. Сегодня община насчитывает несколько десятков людей, из которых трудоспособных только половина.

Учебное заведение закрыли в 2013 году после скандала со смертью воспитанника и до 2016 года оно стояло пустым. Объект до сих пор находится на балансе министерства образования, запущен процесс его ликвидации, а местные жители-переселенцы считают, что они удерживают от застройки участок дорогой земли неподалеку от моря. Площадь бывшего интерната – больше 2,5 гектаров, он находится буквально у границы Одессы. Неподалеку от него еще несколько лет назад начали расти жилые комплексы.

Осенью 2016 года сюда самовольно заселилось полтора десятка людей с инвалидностью – здание не было обустроено, ни работало ни отопление, ни электричество. Одной из первых сюда зашла переселенка по имени Тамара – инвалид 1-й группы по зрению.

«Когда мы заходили здесь не было ни ворот, ни дорожек. Зашли сюда и поселились. Тут были и змеи, и крысы, и мыши. Дежурные интерната сообщили тогда руководству, но мы все равно поселились и жили тут. Местные жители делились с нами своей водой из колодцев, представляете? Приносили нам посуду, вещи. Георгий Блощица дал нам тогда денег, а когда мы хотели их отдать, не взял. Он же договорился по поводу электричества и воды», – говорит Тамара корреспонденту Радио Донбасс.Реалии. Георгий Блощица – руководитель всеукраинской общественной организации ВКЛОВ «Социальная Солидарность». Он помог инвалидам заселиться в пустующий интернат, вел переговоры о подключении здания к электроэнергии и водоснабжению.

Население общины за пять лет выросло втрое

Именно поэтому, в отличие от жителей «Успенки», переселенцы в Фонтанке могут платят за электричество, правда по промышленным тарифам. Только несколько дней назад они получили от министерства реинтеграции справку о том, что являются компактным местом проживания переселенцев и сейчас общественная организация «Фонтанські переселенці «Разом ми сила» ведет переговоры с местными властями и компанией ДТЕК, чтобы перезаключить договор и платить по тарифам для населения. Договор на поставку воду с местной ОТГ переселенцы уже перезаключили, говорят жители бывшего интерната.

По этим тарифам наша семья зимой платит 5-5,5 тысяч гривен за электричество и воду, говорит переселенка и многодетная мать Ирина Киселева. Примерно эту же сумму она получает в качестве социальной помощи за уход за детьми с инвалидностью. Муж работает на хлебзаводе в Одессе, зарплата небольшая, рассказывает женщина. Она уехала из Луганска 25 июня 2014 года – помнит точную дату, хотя прошло больше семи лет. Тогда у нее с мужем было трое детей – двое с инвалидностью. Третьему ребенку было всего полгода.

«Мы выехали с мужем только благодаря тому, что дети с инвалидностью – иначе нас бы не выпустили. Из нашего купе боевики забрали парня со сломанной рукой, не выпустили его из Луганска. Я тогда вышла из купе и оставила мужу лежачего ребенка. Военные увидели, что муж один с лежачим ребенком и ушли. Если бы в купе была я, мужа бы тоже забрали», – рассказывает Ирина.

Сначала она с детьми и мужем жила на базах отдыха в Николаевской и Одесской областях, а в 2016 году ее перевезли в Одесский областной центр социально-психологической помощи.

«Комнатка была 14 квадратов, на меня, мужа и трех детей, двое из которых с инвалидностью. Потом нам рассказали про Фонтанку и дали тут комнату на 45 квадратов, потом еще одну на 12 метров. Мы начали делать там ремонт и получили еще одну комнату на 30 квадратов. Сделали детям отдельный санузел – лежачего ребенка было бы тяжело носить по коридору в душ. Тут я родила еще одну дочь, ей сейчас 7 месяцев», – рассказала Ирина.

Осенью 2017 на Фонтанку приехала Елена Дорофеева – переселенка из Луганской области. С сыном, имеющим инвалидность, и пожилой матерью Валентиной Петровной. Семья выехала из Луганска 9 октября 2014 года.

«У нас снаряды в огороде рвались. А я уже одну войну пережила и помню, как у нас полицаи хату отбирали. Лена пришла и говорит: надо уезжать. Я сказала, что не поеду и мы сдали билеты. А через неделю таки уехали», – говорит Валентина Дорофеева.

До Фонтанки семья жила сначала под Киевом в санатории, а затем переехали в Саратский район Одесской области на самом севере региона. Тут у Елены умер муж, не пережив онкологию, и один из двух сыновей. Вместе с мамой и вторым сыном они переехали в Фонтанку. Сюда заселяются не только люди с инвалидностью, говорит Дорофеева, но на условиях помогать тем, кому нужна помощь. Из 50 нынешних жителей только половина трудоспособных.

Одна из них Елена Гудкова, выехав из Енакиево во время войны она долго жила в Кривом Роге, а в 2018 году затем переехала сюда, под Одессу. В южном городе она в свое время заканчивала вуз. Елена живет в Фонтанке с мужем и двумя сыновьями, дочь недавно закончила вуз и съехала. Весной-летом 2021 года, как говорит сама Гудкова, ее выбрали комендантом интерната – после конфликта части переселенцев с бывшим куратором Еленой Кулагиной, которая вместе с Блощицей отстаивала интересы переселенцев с инвалидностью. Заслуги самого Блощицы даже критикующие его переселенцы признают, но говорят, что больше не хотят его видеть своим куратором.

Международный комитет Красного креста оплатил ремонт отопления, но проект «застрял»

После конфликта, как утверждают Гудкова и Дорофеева, также заморозилась реализация проекта ремонта отопления в интернате, который финансировал Международный Комитет Красного креста (МККК). Международная организация выделила 246 тысяч гривен на ремонт отопительной системы, но проект так и не был закончен, утверждают как переселенцы, так и в МККК.

Дорофеева говорит, что проект начал буксовать после установки новых труб и радиаторов – насосы для котла в интернат так и не привезли. Котел, который передали переселенцам около трех лет, работает на твердом топливе – угле и дровах, но для полноценной работы ему нужны электронасосы. Недавно МККК выделил дополнительные деньги, около сотни тысяч гривен, на подключение котла, говорят переселенцы, чем они сейчас и занимаются.

Сам Георгий Блощица говорит, что проект приостановлен до тех пор, пока переселенцы не скинут ему фотоотчет с установленными трубами и радиаторами. Правозащитник, который утверждает, что остается координатором вынужденных переселенцев в селе Фонтанка, в комментарии Радио Донбасс.Реалии заявил, что у него есть подозрения в нарушении проекта прокладки отопления нарушен. Более того, Блощица заявил, что может купить насосы подороже, чем собирались до этого, и договориться про пуско-наладочные работы по меньшей цене. Без него переселенцы купят дешевое оборудование, которое отработает только одну зиму, считает Блощица.

«Когда мы получили грант и начали его реализовывать Гудкова и Дорофеева устроили небольшой переворот – предложили поменять структуру ответственных людей на Фонтанке. Так как это происходило на эмоциях, и было много оскорблений в адрес Елены Кулагиной, которая тоже переселенка. Она много лет их вела, не получая зарплату. Я им сказал: «Ситуация нездоровая, вы обзывали человека после того, как много лет она за вас стояла на акциях. Так не делается, это ненормально. Я сказал, что все остается как будет, мы двигаемся по плану и делаем отопление», – говорит Блощица.

В МККК конфликт практически не комментируют. Как уточнила в комментарии Радио Донбасс.Реалии представительница Международного комитета Красного креста на Юге Украины Анастасия Марчук, со стороны международной организации действительно была попытка выделения отдельного гранта на ремонт системы отопления.

«Но к сожалению, этот проект не удается довести до логического конца. Хотя с нашей стороны были выделены необходимые денежные средства, которые были согласованы», – подчеркнула координатор.

МККК поддерживает общину в Фонтанке с 2018 года, вначале продуктовыми и гигиеническими наборами, а сейчас деньгами. Помощь получали 16 из 20 семей, которые живут в бывшем интернате.

«Мы считаем большую часть членов этой общины уязвимыми – это люди с инвалидностью и маленькие дети. Поскольку в зимний период они испытывают трудности из-за неправильно работающей системы отопления, мы им помогаем этой зимой, чтобы они могли пережить холода в максимально комфортных условиях, учитывая текущую ситуацию. Всю помощь мы согласовываем с областными властями и надеемся на решение вопроса с их постоянным местом проживания».

Постоянного места проживания для переселенцев пока нет. Как уже сообщало ранее Радио Свобода, в регионе острый дефицит социального жилья. Например, в самой Одессе всего две квартиры на 6-7 человек. Жителей «Фонтанки» как и «коллег» с одесской «Успенки» уговаривают переезжать в село Борщи. Но там люди с инвалидностью боятся остаться без медпомощи, а трудоспособные люди – без работы.

Переселенцы ищут деньги на... строительство

Переселенец Виктор говорит, что сейчас ведет переговоры с местными властями о совместном строительстве. Правительство выделяет деньги на жилье для переселенцев, если местный бюджет профинансирует проект как минимум на 30%. По словам Виктора, на строительство жилья для переселенцев и других уязвимых членов громады нужно хотя бы 10 миллионов гривен субвенций и земельный участок от сельсовета Фонтанки.

Свою фамилию Виктор публично не называет. Жить в Фонтанку он переехал в 2019 году, а из родного Донецка уехал в 2015 году. Уехать сразу не смог, пришлось полтора года жить в оккупации, говорит он. Жилья в родном городе у него тоже не осталось, только воронка от трех «стодвадцатых» мин вместо семейного домика.

«Менталитет людей, которые там сейчас воюет против нас, не поменяется. И менталитет тех, кто уехал, тоже не поменяется. Даже если эти территории вернутся и произойдет реинтеграция, то менталитет то не реинтегрируется. Поэтому я не собираюсь туда возвращаться, потому что тогда война для меня никогда не закончится. Однозначно найдутся там люди, которые захотят меня убить. А мне придется защищаться», – говорит Виктор.

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