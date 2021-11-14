На Донбасі поранені двоє військових – штаб ООС

Двоє українських військових поранені внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі 13 і 14 листопада, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, минулої доби зафіксували сім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Пораненого військового у задовільному стані шпиталізували. Обстріли зафіксували біля Троїцького, Чермалика, Гнутового, Катеринівки, що на Луганщині, Золотого-4, Старогнатівки.

Як повідомили у пресцентрі ООС, 14 листопада підтримувані Росією бойовики вели вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: у напрямку Невельського обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.

«Внаслідок обстрілу водій-санітар зазнав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу й евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також: Війська біля кордонів: Україна має більше даних, ніж дали західні джерела (рос.)

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.