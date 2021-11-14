Бойовики на Донбасі обстріляли приватні будинки – Донецька ОДА

Щонайменше чотири приватні будинки постраждали внаслідок обстрілу підтримуваними Росією силами селища Невельське Покровського району, повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній. Два з них – знищені повністю. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав», – написав він у фейсбуці.

Водночас, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Його у тяжкому стані доправили до лікарні.

«Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120-міліметрових мінометів. Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям», – додав голова ОДА.

Уточнену інформацію в ОДА обіцяють надати пізніше.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

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