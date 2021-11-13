На Донбасі 12 листопада загинули двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 листопада внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил. Ще один військовий дістав вогнепальне поранення.

«Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили впродовж минулої доби вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в пʼяти порушеннях упродовж минулої доби – поблизу Горлівки та на півдні контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ 12 листопада.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.