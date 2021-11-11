Донбасс. Главное за день: Украина не просила у «ЛДНР» угля, жителям прифронтовых городов увеличат субсидии

Коротко о главных событиях 11 ноября, которые важны для украинского востока

ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты на Донбассе

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Делегация должна проверить условия хранения ядерного материала. Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук находится на грани экологической катастрофы из-за угрозы радиационного загрязнения, которая возникла после того, как группировка «ДНР» прекратила откачку воды из шахты «Юнком».

Группировки «ЛДНР» заявляют, что Украина якобы просила их о поставках угля, ТКГ – опровергает

Представитель Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова в коментарии РБК-Украина сообщила, что факт обращения был. Но, не к боевикам, а к заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову. И не по вопросу угля из неподконтрольной части Донбасса, а поставок из России на Луганскую ТЭС. Напомним, что станция работает на угле, который после начала боевых действий на Донбассе поставляют из России по железной дороге, так как железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. В конце октября российское Минэкономики не дало квоты на импорт энергетического угля в Украину.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 10 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Причепиловки, Катериновки, Широкого, Золотого-4, Новотошковского. Сегодня – 12 нарушений в районе Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутово, Луганского, Широкино и Крымского. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали.

COVID-19 в регионе

24 747 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1179 человек заболели ковидом, 25 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 394 человека заболели, 17 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 105 человек заболели, 16 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 990 заболевших и 67 умерших.

​Жителям прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу Дом. По ее словам, сейчас жители этих районов получают субсидию в размере 700-1000 гривен, теперь они будут получать свыше 2,5 тысяч гривен.

Житель Краматорска подал в суд на горсовет

Мужчина требует признать нарушения в процедуре поднятия тарифов на перевозку в общественном транспорте. Информация размещена в Едином госреестре судебных решений. Первое слушание назначено на 24 ноября. Напомним, что в Краматорске с 8 июня подорожал проезд в общественном транспорте. Сейчас стоимость проезда в троллейбусах составляет 8 гривен, в автобусах и городских маршрутках – 10 гривен.

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