Білорусь повідомила про розміщення в логістичному центрі неподалік кордону з Польщею 850 мігрантів

У Білорусі 850 мігрантів переїхали з кордону до логістичного центру, 1200 людей вирішили залишитися в таборі у лісі. Як повідомило у вівторок державне телебачення Білорусі, доручення розмістити біженців дав владі Гродненської області Олександр Лукашенко.

У його канцелярії повідомили, що центр призначений передусім для розміщення жінок та дітей. Їх обіцяють забезпечити спальними місцями та організувати підвезення гарячої їжі.

Раніше в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Темою обговорення була міграційна криза на білорусько-польському кордоні та можливість надати гуманітарну допомогу біженцям. Напередодні ситуацію на білорусько-польському кордоні також обговорили у телефонній розмові президенти Франції та Росії – Емманюель Макрон та Володимир Путін.

Напередодні до КПП «Брузги – Кузьниця» прийшли понад дві тисячі мігрантів. Вони оточили КПП та вимагали пропустити їх на територію ЄС. Здебільшого там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень. Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає їм перетнути кордон. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей згодом були затримані.

Сьогодні мігранти на білорусько-польському кордоні продовжили спроби прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони кидали каміння та пляшки у польських силовиків. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, а потім водомети. Були повідомлення про постраждалих.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.