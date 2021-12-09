Нацгвардійці прострелили колеса водію, який намагався прорвати блокпост на Донеччині

Військові Національної гвардії відкрили вогонь через спробу прориву блокпосту поблизу Маріуполя, повідомила пресслужба відомства 9 грудня.

За повідомленням, подія сталася 8 грудня – військовий наряд зупинив автомобіль Chevrolet на стоп-контролі.

«Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України «Про Національну гвардію України», військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса», – йдеться в повідомленні.

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За даними Нацгвардії, порушником виявився 39-річний житель Донецької області. Його затримали.

Як уточнюють у пресслужбі, з 6 по 9 грудня нацгвардійці перевірили понад 30 тисяч автомобілів та 38 тисяч людей. Внаслідок перевірок виявили 95 порушників, з них п’ятьох затримали та передали поліції через підозри в кримінальних правопорушеннях. При цьому двох затриманих підозрюють у причетності до діяльності незаконних збройних формувань.