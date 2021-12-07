«Фуру занесло» – очевидець ДТП з 13 загиблими про пояснення водія вантажівки

Свідок ДТП на Чернігівщині, а також директор автотранспортного підприємства, якому належить понівечена маршрутка, стверджують, що провини загиблого водія мікроавтобуса у трагедії немає.

«Водій фури мені повідомив, що памʼятає лише те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою почали зупинятися легкові автомобілі і його фуру занесло. Далі був удар –більше нічого не памʼятає», – цитує «Суспільне» Івана Артамошина, який прибув на місце через кілька хвилин після аварії і викликав поліцію та «швидку».

Перевізник з Борзни Юрій Колганов, маршрутка якого зранку 7 грудня зіштовхнулася з фурою біля Брусилова, розповів «Суспільному»: «Зараз проводять слідчі дії. І попередня інформація від слідчого, що винен водій фури. Дорога зараз зимова. Мокро, але не дуже слизько: ні льоду, ні снігу нема на дорозі. Я не думаю, що через це. Він навіть не встиг загальмувати. Не знаю, чому фура вискочила. Це було десь близько восьмої, сіро було, але не темно. Автобус справний, фари працювали. Автобус їхав за часом, за маршрутом. О 7:02 він виїхав із Мени».

До загиблого водія маршрутки, якому було 47 років, на підприємстві питань не виникало. Його машина, за словами Колганова, також була у справному стані, це пасажирський мікроавтобус 2005 року випуску.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вказав, що правила порушив саме водій вантажівки. «Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії, станом на зараз, загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані. Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата», – сказав Монастирський.

7 грудня близько восьмої години ранку на автошляху Чернігів-Грем’яч сталася ДТП з частю вантажівки та мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Чернігів – Сосниця. 13 людей загинули, ще семеро людей травмовані. Поліція відкрила провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей».