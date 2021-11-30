«Слуга народу» Юрченко не винуватий у ДТП у Львові – суд

Галицький районний суд Львова ухвалив, що депутат Верховної Ради Олександр Юрченко з владної фракції «Слуга народу» не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова 8 липня. Суд визнав недійсним тест, який виявив у Юрченка наркотичне спʼяніння. Це випливає з копії постанови суду, яку депутат оприлюднив у фейсбуці.

Резонансна ДТП сталася 8 липня вдень на площі Міцкевича. Юрченко на автомобілі Ford Mustang виїжджав із парковки і врізався у м ашину Volkswagen Jetta, яка їхала повз. Патрульні, які прибули на місце ДТП, зробили Юрченку тест, який дав позитивний результат на наркотичне спʼяніння.

Суд ухвалив, що тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки. Тому результат аналізу суд визнав недійсним.

Суд вирішив, що в діях депутата немає складу адміністративного правопорушення, справа проти Юрченка закрита.