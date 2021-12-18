«Відомості з обмеженим доступом»: СБУ щодо охорони Гогілашвілі

У Службі безпеки України не дали конкретної відповіді на запит Радіо Свобода щодо того, чи перебувають ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та його родина під державною охороною.

Запит стосувався того, чи надається Гогілашвілі охорона після його звільнення, а також – чи є він або його дружина Марія Левченко фігурантами криміальних проваджень про ймовірну загрозу їхнім життям, що дало б підстави для такох охорони.

Як пояснили у пресслужбі, СБУ «виконує свої завдання виключно в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та закони України».

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«Органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України… УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони. Інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом», – йдеться в листі, підписаному начальником Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Артемом Дехтяренком.

Журналісти-розслідувачі з Bihus Info 14 грудня оприлюднили інформацію, що звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Сам Гогілашвілі це заперечує, хоча підтвердив, що його дружину та сина охороняють.