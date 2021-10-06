У Києві сьогодні журналісти і громадські активісти біля будівлі державного «Укрексімбанку» провели акцію протесту через дії керівництва фінансової установи щодо журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») Кирила Овсяного та Олександра Мазура