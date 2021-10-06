Учасники акції вимагали відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності та розслідування протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.
Напад на «Схеми»: акція журналістів під стінами «Укрексімбанку» в Києві (відео)
У Києві сьогодні журналісти і громадські активісти біля будівлі державного «Укрексімбанку» провели акцію протесту через дії керівництва фінансової установи щодо журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») Кирила Овсяного та Олександра Мазура
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