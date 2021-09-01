У Росії передумали ліквідовувати «Новые проекты», що отримали анексоване родовище, і через які Медведчуку оголосили підозру

Влада Росії припинила ліквідацію російської компанії «Новые проекты», яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо «незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим». Компанія успішно пройшла перевірку податкової служби РФ.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб, компанія «Новые проекты» після початку процедури ліквідації успішно пройшла перевірку Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби. А відтак компанія більше не має проблем через підозру про внесення недостовірних даних.

«У виписці станом на 30 серпня 2021 року після «запису №19» про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії «Новые проекты» та встановили «певну недостовірність» даних, з’явилося ще декілька. Зокрема щодо «подання заяви особою, чиї права та законні інтереси порушуються у зв’язку з виключенням юридичної особи з ЕГРЮЛ» та «Акт перевірки заявленої юридичної адреси». Наразі «Новые проекты» не перебувають у стані ліквідації», – повідомляють «Схеми».

Чинною залишається і ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці «Глибока» в акваторії Чорного моря поблизу Криму (до 2046 року).

Українська прокуратура офіційно інкримінує Вікторові Медведчуку дії щодо цього захопленого кримського родовища. Факти про це були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні «Схем» у жовтні 2018 року.

Тоді журналісти встановили, що в анексованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

«Схеми» дослідили структуру власності російської фірми «Новые проекты», якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також – ділові зв’язки її директора Антона Дорноступа.

З'ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ – єдиний власник фірми «Главнефтесервис», яка на 100 відсотків володіє «Новыми проектами», і в якій він є директором. Водночас Дорноступ є співзасновником декількох російських компаній, які, згідно з російськими реєстрами, пов’язані з родиною Віктора Медведчука.

Через півроку після виходу розслідування «Новые проекты» потрапили під дію санкцій США.

11 травня 2021 року Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов. На них чоловік з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, обговорює з чоловіком, голос якого схожий на голос тодішнього заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Козака, можливість отримання документів на родовище компанією «Новые проекты». Віктор Медведчук усі звинувачення відкидає.

13 травня Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Натомість суд постановив взяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт.