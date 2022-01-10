Суд продовжив Медведчуку термін домашнього арешту – Кузьмін

Суд продовжив термін запобіжного заходу лідерові партії «Опозиційна платформа – За життя», депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Про це в сервісі Telegram повідомив його колега по фракції, колишній генеральний прокурор України Ренат Кузьмін.

Він пише, що Медведчуку продовжили домашній арешт з 6 до 10 місяців, рішення ухвалив 10 січня Печерський районний суд Києва.

Кузьмін називає рішення суду незаконним. За його словами, Медведчука не мають права залишати під домашнім арештом більше, ніж на 6 місяців. Він також вказує, що на засіданні суду були відсутні прокурори Офісу генпрокурора.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Київський апеляційний суд 17 грудня 2021 року залишив народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

6 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу відклали через неявку Медведчука до суду. Як повідомляло Радіо Свобода, тоді, за словами сторони захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до суду. Адвокати також надали довідку про те, що Медведчук нещодавно перехворів на COVID-19.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».