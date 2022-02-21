Поліція прибула до маєтку Медведчука в Києві через скупчення, ймовірно, озброєних людей

Біля маєтку Віктора Медведчука в Києві були зафіксовані ймовірно озброєні люди, тому на місце для з’ясування ситуації під’їхала поліція. Про це Радіо Свобода повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, наразі обстановка під маєтком спокійна, поліція перевіряє ситуацію і намагається встановити особи людей, які там зібралися. Вони озброєні травматичною зброєю.

Сам Медведчук зараз перебуває в маєтку.

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Раніше проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».