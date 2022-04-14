США готують нові заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій – Салліван

Сполучені Штати готують нові заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій, заявив радник президента Джо Байдена з національної безпеки.

«Протягом найближчих днів наша увага буде зосереджена на ухиленні», – сказав радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Економічному клубу Вашингтона, повідомляє агенція Reuters.

«Я думаю, що протягом наступного тижня чи двох будуть деякі оголошення, які визначать об'єкти, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами», – додав Салліван.

При цьому він не надав подробиць.

6 квітня США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Він, серед іншого, передбачав заборону на нові інвестиції в Росію. Російський Сбербанк, а також приватний банк Альфа-Банк потрапили під санкції повного блокування.

Санкції також передбачають заборону на нові інвестиції в Росію.