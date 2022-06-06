Росія: губернатор Курської області заявляє про ще один обстріл прикордонного селища

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт вранці 6 червня заявив про обстріл селища Тьоткіно неподалік від кордону з Україною.

За його даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Основний удар нібито був заваний по місцевому мосту, який був пошкоджений. Також очільник області заявляє про пошкодження житлового будинку та автомобіля, а також об’єктів цукрового заводу.

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Українське командування це повідомлення не коментувало. За даними Генерального штабу Збройних сил, Росія продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Губернатор Курської області вже заявляв про обстріл сіл у цьому регіоні 19 травня.