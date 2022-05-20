Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Росії заявляють про обстріл Курської області та водночас обладнують там вогневі позиції

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська обладнують додаткові вогневі позиції і захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

У Росії заявляють про мінометний обстріл сіл Олексіївка та Дронівка Курської області.

Губернатор Курської області Роман Старовойт, якого цитують російські ЗМІ, пізно ввечері 19 травня заявив, що постраждалих та руйнувань немає, а «вогнем у відповідь агресія противника була придушена».

Курська область межує з українською Сумською областю.

У вечірньому зведенні 19 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили з артилерії та мінометів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська обладнують додаткові вогневі позиції і захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG