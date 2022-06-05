На Луганщині загинув ще один російський генерал – ЗМІ

В Україні під час боїв біля селища Миколаївка на Луганщині загинув генерал-майор російської армії Роман Кутузов. Про це повідомили кілька російських сайтів, а також кореспондент російської державної ВДТРК Олександр Сладков, який раніше відзначився кількома фейками щодо війни в Україні.

Як стверджує Сладков, Кутузов – «четвертий російський генерал, який загинув у бою».

У 2020 році Кутузов командував парадом на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Тоді він був начальником штабу 29-ї загальновійськової армії.

Ні українська, ні російська сторона наразі офіційно не підтверджує загибель Кутузова на Луганщині.

24 травня російська служба ВВС повідомляла про загибель в Україні російського генерал-майора у відставці Канамата Боташева. За даними видання, його літак Су-25 був збитий українськими військовими в небі над Луганською областю.

Раніше ЗМІ, серед яких британське «Бі-бі-сі», посилаючись на відкриті джерела, повідомили про загибель під час бойових дій в Україні близько 60 офіцерів російської армії у званні від підполковника та вище. У Міноборони Росії цю інформацію не коментували.

За даними британської розвідки, Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.