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ВВС: в Україні загинув російський льотчик у званні генерала

Український військовий сапер оглядає останки російського бойового літака Су-25, збитого ЗСУ на Київщині, 21 квітня 2022 року

В Україні загинув російський генерал-майор у відставці Канамат Боташев. Його літак Су-25 був збитий українськими військовими в небі над Луганською областю, повідомляє російська служба ВВС із посиланням на трьох його колишніх підлеглих, які попросили про анонімність.

Видання зазначає, що Боташев – найбільш високопоставлений льотчик, про загибель якого стало відомо.

Міноборони Росії поки що офіційно не підтверджувало загибель Боташева.

22 травня Генштаб Збройних сил України заявив, що у небі над Луганською областю було збито російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватися, йшлося у повідомленні.

У російських телеграм-каналах невдовзі з’явилися повідомлення, що літак пілотував генерал Боташев.

Як пише ВВС, Боташев до виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Йому було 63 роки.

Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Відомо, що через військкомати та приватні військові компанії відставних офіцерів РФ вербують для участі у війні проти України.

За відкритими джерелами ВВС встановила, що в Україні загинули щонайменше дев’ять російських військових віком від 50 років, що вийшли в запас.

Україна заявляє про те, що за час масштабного вторгнення було збито 205 російських бойових літаків. Міноборони Росії не коментує ці цифри.

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