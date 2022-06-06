Путін підписав указ про виплату 5 млн рублів сім’ям загиблих в Україні російських військових

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виплату п’яти мільйонів рублів сім’ям військовослужбовців військ національної гвардії та прикордонної служби ФСБ, які загинули у війні в Україні, а також під час бойових дій у Сирії.

Таку ж суму, згідно з указом, отримуватимуть родичі загиблих в Україні та Сирії російських «волонтерів».

З початку російського озброєного вторгнення на територію України у лютому Міноборони Росії озвучувало втрати лише двічі. Востаннє 25 березня, повідомивши про 1351 загиблого та 3825 поранених.

За даними Генштабу ЗСУ, кількість загиблих російських військових перевищила 30 тисяч. Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.