Російські війська 5 разів ударили з артилерії по Дніпропетровщині – голова ОВА

Російські військові знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, повідомив вранці 9 червня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас тривожно. Ворог знову обстріляв Криворізький район. П’ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали», – написав Резніченко у телеграмі.

3 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.

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За словами Лукашука, обстріли в області знищили як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури, промислові підприємства, фермерські господарства.

Зокрема, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі станом на 3 червня були повністю зруйновані 16 будинків, понад сто – пошкоджені.

З семи громад Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини, які перебувають під постійними обстрілами військ Російської Федерації, за сто днів війни виїхали 20 тисяч людей.