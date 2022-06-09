Україна вже отримала мільярд доларів прямої підтримки від США – посол

США надали Україні пряму допомогу в розмірі одного мільярда доларів на підтримку економіки країни, повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк.

«Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще $7,5 мільярдів очікується», – написала вона у твітері ввечері 8 червня.

«Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимося, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримує суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну», – додала вона.

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про лендліз, а 21 травня – підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.