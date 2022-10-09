ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким війська РФ намагалися атакувати Одесу – міськрада

Українські сили збили дрон-камікадзе іранського виробництва, який російські військові запустили на Одесу, повідомила міська рада 9 жовтня.

«9 жовтня близько 11:30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» безпілотний літальний апарат знищено над морем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними міської рада, об 11:00 на Миколаївщині збили російський літак – «ймовірно Су-25, тип уточнюється».

Загалом, станом на 6 жовтня, за даними Генштабу, Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.