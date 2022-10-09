Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким війська РФ намагалися атакувати Одесу – міськрада

Частини іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року

Українські сили збили дрон-камікадзе іранського виробництва, який російські військові запустили на Одесу, повідомила міська рада 9 жовтня.

«9 жовтня близько 11:30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» безпілотний літальний апарат знищено над морем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними міської рада, об 11:00 на Миколаївщині збили російський літак – «ймовірно Су-25, тип уточнюється».

Загалом, станом на 6 жовтня, за даними Генштабу, Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG