«Пропагандисти самі себе видають»: Гуменюк про заяви Росії щодо обстрілу Антонівського мосту

Росія поширює дезінформацію про нібито постраждалих цивільних внаслідок обстрілу Антонівського мосту в районі окупованого Херсона, заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 21 жовтня.

«(Російські – ред.) пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити», – розповіла Гуменюк.

Читайте також: Гуменюк розповіла, чи змінилася ситуація на фронті після вибуху на Кримському мосту

Відтак, за її словами, на мосту не могло бути цивільних під час нічного обстрілу. Вона припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг:

«Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так. Вони навіть бирки зі спортивних костюмів забувають зрізати».

Гуменюк нагадала, що українське командування попереджало про ймовірні провокації російських військ на Херсонщині.

Напередодні увечері українські війська знову завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро на окупованій частині Херсонщині – про це повідомило локальне видання «Міст», за даними якого через міст переправлялися російські військові й техніка. Тим часом представники окупаційної адміністрації заявили, що на мосту нібито були цивільні та місцеві проросійські журналісти.

Читайте також: Після псевдореферендуму ускладнився виїзд з окупованої Херсонщини – мер Каховки

Генеральний штаб Збройних Сил напередодні припустив, що російські війська готуються обстрілювати цивільних на Херсонщині.

Раніше цього тижня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою, а також заявив про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Призначена Росією «влада» Херсонщини також повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 19 жовтня заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС.

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.