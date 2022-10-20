Після псевдореферендуму ускладнився виїзд з окупованої Херсонщини – мер Каховки

Міський голова окупованої російськими військовими Каховки Херсонської області Віталій Немерець стверджує, що з міста виїхали кілька десятків тисяч жителів від початку війни. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Як ми підраховували, то у нас в місті 35 тисяч населення було до початку війни, десь 25 точно виїхало, трошки більше. Оскільки в нас громада – це ще п’ять сіл, там менший відсоток виїздив людей, тому що трошки простіше людям прожити, менше напруга і менше, в першу чергу, моральне навантаження в сільській місцевості, ніж у містах», – розповів мер.

Він також зазначив, що останнім часом кількість російських військових у Каховці збільшилася. Мер підкреслив, що місто розташоване на лівому березі Дніпра, куди зараз російські окупаційні сили оголосили «евакуацію» населення з окупованого Херсону та всього правого берега.

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Виїзд із міста на підконтрольну владі України територію при цьому ускладнився, особливо після так званого референдуму, каже Немерець.

«Набагато важче стало після оголошення так званого референдуму. Чому? Тому що єдиний виїзд був з Херсонської області це через Василівку Запорізької області на Запоріжжя і дуже багато людей простояли в чергах по багато діб. Буквально тиждень тому розпочали хоч когось випускати, пропускати. Але умови стали більш жорсткими, тому не всі в змозі виїхати зараз», – сказав мер Каховки.

Раніше цього тижня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою, а також заявив про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Призначена Росією «влада» Херсонщини також повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 19 жовтня заявив, що російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС.

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.