На окупованій Луганщині війська РФ використовують місцевих жителів як «живий щит» – Генштаб ЗСУ

На окупованій Луганщині російські війська використовують місцевих жителів як «живий щит», повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості «живого щита». Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли», – йдеться у повідомленні.

Про використання російськими військами місцевих жителів як «живого щита» повідомляється не вперше.

Напередодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що російські військові хочуть взяти жителів окупованої Херсонщини у заручники та використовувати їх як «живий щит». Так він прокоментував про так звану «евакуацію» з Херсонської області, яку оголосили окупаційні сили.