Наразі переговори не зможуть допомогти Україні і Заходу досягти своїх цілей у війні – експосол США Гербст

Наразі переговори з Росією не зможуть допомогти Україні і Заходу «досягти своїх цілей у цій війні». Про це 9 листопада в коментарі Радіо Свобода сказав колишній американський посол в Україні Джон Гербст.

«Поки ми не бачимо готовність Кремля вивести свої війська з тих територій, які вони захопили і цього року, і у 2014-му. Коли ми побачимо таку готовність, тоді переговори матимуть місце. До цього – ні. І багато хто на Заході, які говорять про переговори, вони мають на увазі, щоб Україна зробила величезні поступки, які б дали Кремлю не лише українські території, але і українців. І ми знаємо про жахіття для українців під окупацією Кремля», – зазначив він.

Водночас Гербст наголосив, що як колишній дипломат він «вірить в необхідність дипломатичних переговорів».

9 листопада Росія знову заявила, що готова вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент».

Водночас в Офісі президента України зазначають, що переговори між Росією та Україною будуть можливі лише в одному випадку: якщо РФ «забере свої війська і відведе до міжнародно визнаних кордонів».