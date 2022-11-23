Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини напередодні – Янушевич

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Херсоньської області 22 листопада, повідомил голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Загалом під обстріли потрапили шість населених пунктів Херсонського району, в тому числі обласний центр, так чотири населених пункти в Бериславському районі.

Снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру, а також знищили й пошкодили будинки місцевих.

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«На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя двох жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості», – повідомив Янушевич.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і область.