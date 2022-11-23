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Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини напередодні – Янушевич

Ще 10 людей отримали поранення, додав Ярослав Янушевич

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Херсоньської області 22 листопада, повідомил голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Загалом під обстріли потрапили шість населених пунктів Херсонського району, в тому числі обласний центр, так чотири населених пункти в Бериславському районі.

Снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру, а також знищили й пошкодили будинки місцевих.

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«На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя двох жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості», – повідомив Янушевич.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і область.

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