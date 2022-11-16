МВС Росії затримало дружину Губарєва з окупаційної адміністрації Херсонщини – ЗМІ

На підконтрольній Росії території Херсонської області України співробітники російського Міністерства внутрішніх справ затримали заступницю голови окупаційної адміністрації Катерину Губарєву у кримінальній справі про економічний злочин, повідомляють з посиланням на джерела державні російські ЗМІ ТАСС, RT, а також телеграм-канал «Осторожно, новости».

Офіційного повідомлення про затримання Губарєвої наразі немає. Агентству «РИА Новости» затримання не підтвердили і не заперечили.

Вранці про те, що напередодні з Губарєвою зник зв’язок, написав її чоловік Павло Губарєв. У 2014 році він був одним із лідерів донецьких бойовиків, який тоді проголосив себе «народним губернатором». Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Губарєв уклав контракт із російською армією. Його дружина невдовзі після формування російської окупаційної адміністрації у Херсоні стала заступницею її так званого голови.

За даними джерела ТАСС, Губарєву затримали 15 листопада. Як пише її чоловік, вона була в Генічеську, куди після відступу з Херсона перенесли окупаційну адміністрацію.

Що конкретно ставлять у провину Катерині Губарєвій, ТАСС не пише. За даними телеграм-каналу «Осторожно, новости», може йтися про присвоєння бюджетних коштів у складі групи. Джерело телеграм-каналу в окупаційній адміністрації заявило про суму в 60 мільйонів рублів або більше. За його даними, Губарєва «намагалася домовитися і навіть приїжджала до Москви», але все ж таки була затримана.

9 листопада – у день, коли було оголошено про відступ російських військ із правого берега Дніпра, – стало відомо про смерть заступника голови призначеної Росією окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова. За офіційними даними, його авто зіткнулося з вантажівкою.

У вересні Губарєвій, яка до цього очолювала так зване «міністерство зовнішніх справ «ДНР», а у червні 2022 року переїхала на окуповану частину Херсонщини, повідомили підозру в колабораціонізмі, повідомила Служба безпеки України.