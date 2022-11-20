На окупованій частині Херсонщини військові РФ вривалися до сімей із дітьми – голова ОВА

Російські військові вривалися до осель сімей із дітьми шкільного віку, щоб дізнатися, чи не навчаються вони дистанційно в українських школах – про це заявив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 20 листопада.

Йдеться про Мирненську територіальну громаду Херсонської області.

«Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах», – повідомив він.

5 листопада Янушевич повідомив, що російські війська викрали з Мирненської територіальної громади 34 дітей, яких вивезли до російської Анапи.

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Наразі редакція не має можливості перевірити ці дані самостійно.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Однак лівобережна частина Херсонщини досі перебуває під окупацією російських військ.