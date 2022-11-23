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«Злетіли 9 Ту-95». Кім попередив про можливі ракетні удари по півдню України

Для завдання ударів російські війська використовують літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95 (архівне фото)

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив про можливі ракетні удари російських військ по територіях Миколаївської, Херсонської й Одеської областей.

«Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів із 12:00. Будуть пуски – скажу. Дев’ять Ту-95 злетіли», – написав він у телеграмі.

Як повідомив 20 листопада президент України Володимир Зеленський, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні понад 4700 ракет.

Для завдання ударів російські війська використовують літаки-ракетоносці стратегічної авіації, кораблі Чорноморського флоту Росії, а також іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

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