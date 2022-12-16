У ВМС повідомили, скільки «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

Росія станом на 16 грудня тримає в Чорному морі на бойовому чергуванні вісім своїх кораблів, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

15 грудня в Чорному морі було десять російських кораблів і так само один носій «Калібрів», а перед цим шість днів поспіль російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не було, свідчили дані ВМС.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила понад 60 ракет.

«Випущені вони з літаків Ту-95 – це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски «Калібрів» із Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22», – повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, була помічена робота російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал», а також винищувачів Су-35 з ракетами Х-59.