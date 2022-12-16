В Україну зі США надійшов перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання – Брінк

В Україну надійшов перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання зі США, повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона також подякувала українським силам ППО за роботу під час чергової російської ракетної атаки 16 грудня.

«Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе», – написала дипломатка у твітері.

На повідомлення Бріджит Брінк відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак: «Все полагодимо. Все працюватиме. Болотяні (Єрмак має на увазі російських військових – ред.) – що з обличчям?» – вказав високопосадовець у телеграмі.

Про те, що Сполучені Штати надали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання, 15 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.