Росія обурилася арештом громадянина Естонії. США звинувачують його в контрабанді боєприпасів

Затримання російського громадянина Вадима Конощенка в Естонії за запитом США є «неприпустимим», заявив 14 грудня заступник міністра закордонних справ Росії Євген Іванов, який пообіцяв кроки у відповідь. Про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США 13 грудня оприлюднило обвинувальний висновок, у якому йдеться, що Конощенок був заарештований в Естонії минулого тижня після спроби контрабанди до Росії наприкінці листопада 20 ящиків американських боєприпасів до снайперської гвинтівки.

Згідно з обвинуваченням, Конощенок був зупинений поліцією на кордоні з Естонією з тисячами куль американського виробництва, а також «напівпровідниками та іншими електронними компонентами», деякі з них контролювалися урядом США «з міркувань боротьби з тероризмом».

Конощенок, якого Міністерство юстиції США вважає співробітником ФСБ, є одним із семи людей, яким висунули звинувачення, включно з пʼятьма громадянами Росії та двома громадянами США. Четверо із семи залишаються на волі.

Іванов повідомив, що посольство Росії в Естонії буде просити про консульський доступ до затриманого. Заступник міністра додав, що російська сторона «поки не має ніякої інформації, крім деяких заяв, поки що жодних паперів не бачили».

Згідно з обвинуваченням із 16 пунктів, обвинувачені були пов’язані з двома московськими компаніями, які співпрацювали з ФСБ для закупівлі та контрабанди зі США товарів, зокрема, напівпровідників та іншого електронного обладнання.